Michelin-Stern für Koch vom Niederrhein Was ist Ihr Sterne-Geheimnis, Herr Köpp?

Er liefert Sterneküche am Niederrhein – und das schon seit Jahren. Bundesweit sind am Dienstag 334 Restaurants mit den begehrten Michelin-Sternen ausgezeichnet worden. Einer davon geht wieder nach Obermörmter: Jürgen Köpp und sein Landhaus Köpp haben nun im bemerkenswerten 31. Jahr in Folge den Stern geholt.