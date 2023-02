Endlich wieder Karneval „Raus aus dem Trott, raus aus den beklemmenden Alltag“

Es hat uns Karnevalisten gutgetan: endlich wieder zeigen zu können, was in uns steckt, endlich wieder die Talente und Fähigkeiten abrufen, die fast verkümmert wären. Endlich spüren zu können, dass wir es noch verstehen, Freude und Glück in die Säle, in den Seniorenheime, in die Kitas und zu den Menschen zu tragen.