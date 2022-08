Michael Jansen aus Kleve: 30 Jahre der Wusel​ auf Ameland

Ameland Michael Jansen war drei Jahrzehnte der Lagerleiter der DJK Rhenania Kleve auf Ameland. Fast 200 Mal hat er die Insel besucht. Im Rahmen einer Feierstunde würdigte Amelands Bürgermeister Stoel dessen Verdienste.

Es war ein bisschen wie einst die Rudi Carrell Show „Lass dich überraschen“. Michael Jansen, den Kinder und Betreuer im Ameland-Ferienlager der DJK Rhenania Kleve nur „Wusel“ rufen, wusste von nichts. Drei Jahrzehnte leitete der 57-Jährige die DJK-Ferienmaßnahme auf der niederländischen Watteninsel, jetzt wurde er in dieser Funktion verabschiedet – mit zahlreichen Überraschungen. „Wir sagen Danke schön, 30 Jahre der Wusel“, hallte es aus 65 Kehlen. Die Rhenanen texteten die Zeilen der bekannten Schlagerband „Die Flippers“ kurzhand um. Sie bedankten sich bei Michael Jansen für tolle Ferienjahre an der Willlibrodusstraat im Ortsteil Buren: „Und das wir heute wieder hier sind, das verdanken wir nur dir!“

Ein Gast, mit dem niemand gerechnet hatte, gab „Wusel“ persönlich die Ehre. Amelands Bürgermeister Leo Pieter Stoel kam nebst Amtskette von der Gemeindeverwaltung in Ballum in den Reiterhof „Kloosterhiem“. „30 Jahre sind Sie verantwortlich gewesen für junge Leute auf der Insel. Eine besonders lange Zeit. Wir haben ausgerechnet, dass Sie ungefähr 1500 Jugendliche nach Ameland, die schönste Watteninsel der Welt, gebracht haben“, sagte Stoel und ergänzt: „Respekt für ihre lange Zeit als Lagerleiter. Leute wie Wusel machen es möglich, dass so viele Gäste unsere Insel besuchen. Herzlichen Dank für Ihren Einsatz. Wir haben nur 3700 Einwohner, aber heute kommen 22.000 Menschen auf unser Eiland.“ In einer halbstündigen Videopräsentation, die der künftige DJK-Lagerleiter Jan Klösters vorbereitet hatte, bedankten sich viele Weggefährten der vergangenen 30 Jahre bei „Wusel“, dem mehrfach die Tränen über die Wangen kullerten.