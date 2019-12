MGV : Jubiläumsjahr des MGV Materborn: Finale in Kleve

Kleve-Materborn Festliches Konzert zum Advent in der Klever Stiftskirche.

(RP) Der MGV „Eintracht“ Materborn veranstaltet im Rahmen des Jubiläumsjahres das traditionelle „Festliches Konzert zum Advent“ am Freitag, 13. Dezember, in der Stiftskirche zu Kleve. Mitwirkende sind in diesem Jahr die Sopranistin Irina Simmes, der Mädchenchor am Kölner Dom, sowie Anja Speh am Flügel Irina Simmes ist an der Oper Dortmund in einer gekürzten Fassung von Wagners 'Lohengrin' zu erleben. Sie wechselte in der Spielzeit 2018/2019 in das Ensemble der Oper Dortmund, an der sie als Lisa 'Land des Lächelns' ihren Einstand gab. An der Oper Frankfurt debütierte sie 2017 als Konstanze 'Entführung aus dem Serail'. 2019 war sie dort erneut als Gerhilde 'Die Walküre' zu hören. Am Theater Heidelberg (2012-2018) reüssierte sie in Mozart-Partien. Gastengagements führten sie an das Badische Staatstheater Karlsruhe, Musiktheater im Revier, Gelsenkirchen, Theater Freiburg, Theater Winterthur CH und Theater Heilbronn. Irina Simmes absolvierte ihre Gesangsausbildung an der Folkwang Universität der Künste in Essen.