Weitere Geschäftsaufgabe Buchhandlung in der Klever Fußgängerzone schließt

Kleve · Immer wieder war in den vergangenen Monaten von Geschäftsaufgaben in der Klever Fußgängerzone zu lesen, nun trifft es eine Buchhandlung, die schon seit Jahren in der Innenstadt ansässig war.

17.03.2023, 16:44 Uhr

Die Meyers Buchhandlung in der Klever Fußgängerzone schließt. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Die Klever Fußgängerzone verliert ein weiteres Geschäft mit Tradition: Die Meyers Buchhandlung an der Hagschen Straße gegenüber der Neuen Mitte schließt. Die Schilder im Schaufenster verraten den Kunden das nahende Ende, es gibt derzeit noch 50 Prozent Rabatt auf alles in den leerer werdenden Regalreihen. Die Geschäftsaufgabe ist eine von gleich mehreren in Kleves Fußgängerzone, Kostenpflichtiger Inhalt die in den vergangenen Monaten Schlagzeilen gemacht haben. Immer häufiger ist in der Innenstadt Leerstand hinter verwaisten Schaufenstern zu beobachten. Der Inhaber der Buchhandlung, Günter Meyer, hört altersbedingt auf, wie zu hören ist. Ende des Monats wird dann abgeschlossen, am 31. März ist Schluss.

(lukra)