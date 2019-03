Jubiläum : 50 Jahre Metzgerei Quartier

Firmengründer Erich Quartier und sein Sohn Lothar. Foto: Metzgerei Quartier

Kleve Vor einem halben Jahrhundert wurde das Unternehmen in Kleve gegründet. Heute gibt es vier Filialen und sieben Curry-Q-Imbisse. Zentrale Veranstaltung im Jubiläumsjahr ist das „Angrillen“ am 10. und 11. Mai im Forstgarten.

Seit vier Generationen sind die Quartiers jetzt im Fleischerhandwerk. „Schon mein Opa ist gemeinsam mit meinem Vater in den 40er Jahren als Kopfmetzger und Hausschlachter durch Kleve gezogen“, sagt Lothar Quartier, der heutige Geschäftsführer der Metzgerei Quartier. Sein Vater Erich arbeitete zunächst bei der Schuhfabrik Hoffmann. Dort gab es einen Konsum-Lebensmittelmarkt. „Dafür hat mein Vater schon mal gewurstet. Als er sich eines Tages auf dem Nachhauseweg Gewürze besorgen wollte, ist er bei der damaligen Metzgerei Senger auf der heutigen Hoffmannallee gelandet. Eigentlich sollte er nur kurz aufs Haus aufpassen, als der Metzger zum Arztbesuch weg war, doch dieser ist nie wiedergekommen“, erzählt Lothar Quartier. Am Ende hat Erich Quartier mit seiner Frau Marianne die Metzgerei von Senger übernommen und damit den Grundstein für eine 50-jährige Firmengeschichte gelegt.

„Damals wurde nur ein Schwein in der Woche geschlachtet. Das ist in dieser Dimension heute gar nicht mehr vorstellbar“, sagt Lothar Quartier, der 20 Jahre später den Laden übernommen hat. Vor 14 Jahren stieg sein Sohn Daniel ins Geschäft ein. Kurze Zeit zuvor wurde die erste Filiale des Imbissbetriebs Curry Q gegründet – am 25. November 2004 in der Neuen Mitte in Kleve. Heute gibt es von Curry Q sieben Filialen, auch in Kranenburg, Goch und Kevelaer sowie vier Filialen der Metzgerei und 120 Mitarbeiter.

Die Metzgerei Quartier lädt zum Angrillen. Die Partner und Akteure erläuterten in der Neuen Mitte das Konzept der diesjährigen Veranstaltung. . Foto: Marc Cattelaens

50 Jahre Metzgerei Quartier – das ist für Lothar Quartier und seinen Sohn Daniel ein Grund zum Feiern. Im Jubiläumsjahr gibt es zahlreiche Veranstaltungen. (siehe Zweitstück). Im Mittelpunkt steht das „Angrillen“ im Klever Forstgarten am 10. und 11. Mai. Die Veranstaltung ist in diesem Jahr größer denn je. 1500 Gäste werden pro Abend zum Grillspektakel erwartet. Für sie stehen vier Zelte bereit. Es gibt drei LED-Wände zur Übertragung von Interviews und Videos.

Beim Rock-Abend am 10. Mai spielt zunächst die bewährte und in den vergangenen Jahren gefeierte Band „Klangfabrik Allstars“, gefolgt von der absoluten Klever Formation „Massive Beat“. Der traditionelle Schlagerabend ändert sich. Erstmalig soll am 11. Mai das erfolgreiche DJ-Konzept „Heldenzeit“ die Gäste mit Schlager- und Popsongs begeistern. Und das hat sich schon positiv bemerkbar gemacht: nur wenige Karten sind noch für den Schlagerabend verfügbar. Für den Rockabend gibt es noch rund 500 Karten. Im Preis von 25 Euro sind alle Speisen enthalten.