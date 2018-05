Kranenburg: Met de fiets doer't land: Senioren radeln mit Nabu

Kranenburg Bei schönem Wetter gemeinsam mit netten Leuten den herrlichen Niederrhein auf dem E-Bike entdecken - diese Möglichkeit gibt es jetzt mit der Senioren-Radgruppe der NABU-Naturschutzstation Niederrhein. Niederrhein-Guide Johannes Vermaasen lädt in diesem Jahr noch vier Mal zum "Genussradeln" ein. Der nächste Termin findet nach Pfingsten statt.

Seit zwei Jahren erkundet eine lose Gruppe die schönsten Fahrradstrecken unserer Region. In diesem Jahr sind noch vier Touren geplant, etwa "Auf den Spuren der Boxteler Bahn" oder "Weinanbau am Niederrhein". Bei den Touren stehen die Entdeckung der einmaligen Landschaft, die Freude am Gruppenerlebnis und die persönliche Fitness im Vordergrund.