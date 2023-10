Wasserproben genommen Ehrenamtler entdecken hohe Nitratbelastung in Kleve

Milan Toups stellte in privaten Gartenbrunnen in Emmericher Eyland 157 Milligramm Nitrat pro Liter (mg/l), in Till 141 mg/l, in Kalkar 88 mg/l, in Keppeln 96 mg/l, in Hasselt 85 mg/l, in Kellen 67 mg/l, in Nütterden 69 mg/l, in Kessel 95 mg/l und in Pfalzdorf 142 mg/l fest. Das bedeutet Einschränkungen für die Nutzung im Garten. Die Brunnenbesitzer können dann mit dem Wasser nicht mehr den Gartenteich befüllen, weil es sonst zu einem starken Algenwachstum kommt. Das schadet der Artenvielfalt im naturnahen Teich. Bei über 100 mg/l Nitrat im Gießwasser kommt es auch zur Nitratanreicherung im Gemüse. Die Ergebnisse zeigen, dass es wichtig ist, das Brunnenwasser alle drei Jahre untersuchen zu lassen, da sich die Nitratbelastungen verändern. Brunnenbesitzern, die den Termin am Labormobil verpasst haben, können dem VSR-Gewässerschutz noch bis Ende November eine Wasserprobe mit der Post zusenden.