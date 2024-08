Große Gruppe unterwegs Messdiener Kalkar sind aus dem Ferienlager zurück

Der Vater stellte dem müden Sohn die naheliegendste Frage zwei Minuten nach dem Wiedersehen am Bus: „Und nächstes Jahr wieder?“ Nächstes Jahr: Wieda! Die Teilnehmer am Ferienlager der Messdiener aus Kalkar sind wohlbehalten aus dem diesjährigen Ferienlager zurückgekehrt und können auf zwei abwechslungsreiche Wochen zurückblicken. 55 Kinder und 19 Betreuer, darunter Pater Deepak und das eingespielte Küchenteam, hatten sich am 20. Juli auf den Weg nach Oberursel bei Frankfurt gemacht.