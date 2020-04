St. Willibrord : Messdiener unterwegs im Internet

Kellen Der 18-jährige Janis Jaspers kümmert sich um digitale Gruppenstunden und ein modernes Image der Pfarrei St. Willibrord. So pflegt er etwa den Instagram-Kanal und organisiert eine virutelle Schnitzeljagd.

Mit anderen Messdienern auf Schnitzeljagd gehen, ohne gegen das Kontaktverbot zu verstoßen? Für Janis Jaspers aus Kellen ist das kein Problem. Die regelmäßigen Messdienerstunden der Pfarrei St. Willibrord haben er und seine Mitstreiter für die Zeit der Corona-Krise kurzerhand ins Internet verlegt. Und dort wird das Wissen in einem Quiz getestet, es geht auf virtuelle Schnitzeljagd und neue Projekte werden ausgetüftelt. „Es ist wichtig, dass wir uns auch in dieser Zeit um die Messdiener-Gemeinschaft kümmern“, sagt Janis Jaspers.

Der 18-Jährige, der sich derzeit auf die Abitur-Prüfung am Konrad-Adenauer-Gymnasium vorbereitet, ist aber nicht erst seit dem Beginn der Krise im Netz aktiv. So hat er für die Messdiener einen eigenen Instagram-Account eingerichtet und zum Beispiel einen digitalen Adventskalender entwickelt. Der jüngste Beitrag bezieht sich auf die biblische Geschichte des „ungläubigen Thomas“ – Jaspers berichtet darüber auf Instagram im Stil einer Nachrichtensendung. „Ich finde es wichtig, gerade in dieser Zeit Lichtblicke zu schaffen“, betont der Abiturient.