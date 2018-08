Messdiener aus Bedburg-Hau bei Wallfahrt in Rom

Messdiener aus Bedburg-Hau in Rom

Erlebnisreiche Tage liegen hinter 49 Messdienerinnen und Messdienern aus der Pfarrei Heiliger Johannes der Täufer in Bedburg-Hau. Eine Woche lang haben sie in der „Ewigen Stadt“ Rom verbracht und dort an der internationalen Ministrantenwallfahrt teilgenommen.