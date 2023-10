Autorin aus Kleve Merit Lachmann mit „Claras Preis“ ausgezeichnet

Die Ideen bleiben erst eine ganze Zeit in ihrem Kopf, reifen dort heran. „Ich schreibe so lange nicht, bis die Geschichte fast fertig ist“, sagt Merit Lachmann. Dann bringt die 18-Jährige sie zu Papier, meist mit dem Stift, aber auch schnell mit dem Computer. Merit Lachmann aus Kleve ist Nachwuchs-Autorin – und hat nun „Claras Preis“ gewonnen. Schirmherrin des Wettbewerbs ist die Bestseller-Autorin Cornelia Funke. Und zu ihr ist Lachmann nun in die Toskana eingeladen worden, um weiter an ihren Geschichten zu arbeiten.