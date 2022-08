Besitzer erstattet Anzeige : Merino-Landschaf von der Weide in Kranenburg gestohlen

Merino-Landschaf von der Weide in Kranenburg gestohlen

Zwischen Samstag, 19.30 Uhr, Uhr und Sonntag, 8 Uhr haben Unbekannte ein Merino-Landschaf von einer Weide an der Nimweger Straße in Kranenburg gestohlen. Der Besitzer kam am Sonntagmorgen zur Weide, auf der zuvor zwei männliche Zuchtschafe gestanden hatten, und bemerkte das geöffnete Tor und das Fehlen eines Schafes. Daraufhin erstattete er Strafanzeige.