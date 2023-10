Keyless-Go-System Mercedes in Kranenburg gestohlen – diese Masche nutzten die Einbrecher

In der Zeit zwischen Mittwoch (17. Oktober 2023), 23 Uhr, und Donnerstag (18. Oktober 2023), 7.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Mercedes S 350 D, der auf der Garagenzufahrt eines Einfamilienhauses an der Brehmstraße in Kranenburg stand. Der Wagen hat das amtliche Kennzeichen GEL - GG 777. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Beobachtungen geben können, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.