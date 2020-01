Mercedes Herbrand bietet Extras : Innovative Suche nach Mitarbeitern

Kreis Kleve Mehr Urlaub, Beitrag zu den Kindergartengebühren oder Erholungsbeihilfe: Herbrand geht in Kevelaer und an den anderen Standorten neue Wege. Denn um weiter wachsen zu können, braucht es Mitarbeiter.

In der bunten Broschüre, in der Richard Lacek-Herbrand blättert geht es ausnahmsweise nicht um Autos. Zumindest nicht nur und vor allem nicht in der Hauptsache. Stattdessen finden sich in dem umfangreichen Flyer viele gute Sachen, die die Mitarbeiter des Unternehmens glücklich machen sollen. So genannte „Benefits“, also Vorteile, werden dort vorgestellt. Das umfangreichste Kapitel ist das Freizeit- und Familienpaket. Lacek-Herbrand, der gemeinsam mit Sven Holtermann das Unternehmen Herbrand GmbH leitet, erklärt, was sich dahinter verbirgt. Die Mitarbeiter können wählen zwischen einer Urlaubsverlängerung (wer länger als fünf Jahre bei der Herbrand-Gruppe beschäftigt ist, bekommt vier Tage, sonst drei zusätzliche Tage), einen Zuschuss zu den Kinderbetreuungskosten oder einer Erholungsbeihilfe als Zuschuss für die Urlaubskasse. „Jeder kann einen von drei Bausteinen auswählen und selbst entscheiden, was in seiner Lebenssituation gerade das Wichtigste ist“, erklärt Lacek-Herbrand.