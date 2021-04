Auswertung der AOK Rheinland : Menschen im Kreis Kleve stecken Corona am besten weg

Menschen im Kreis Kleve stecken Corona am besten weg

Im Kreis Kleve haben sich 2020 laut AOK am wenigsten Versicherte wegen einer Corona-Infektion krank gemeldet.

Kreis Kleve Das sagt zumindest die AOK Rheinland/Hamburg, die für 2020 die Krankheitsmeldungen ihrer Versicherten ausgewertet hat. Bis Ende 2020 seien 1,78 Corona-Fälle pro 100 Versicherten gezählt worden.

Im Kreis Kleve lebte es sich im vergangenen Jahr offenbar ziemlich gesund. Das behauptet zumindest die Krankenkasse AOK Rheinland/Hamburg, die entsprechende Daten zur Arbeitsunfähigkeit ihrer Versicherten ausgewertet hat. Zwar sei 2020 auch im Kreis Kleve der Krankenstand leicht angestiegen, doch scheint die hiesige Bevölkerung mit Lockdown, Homeoffice und sogar Ansteckungen besser zurechtzukommen als Menschen in anderen Regionen des Rheinlandes – zumindest mit Blick auf die Gesundheit.

So habe die Gesundheitskasse im vergangenen Jahr im Kreis Kleve 29 Fälle je 100 Versicherte unter den AOK-versicherten Beschäftigten verzeichnet, die aufgrund einer Muskel- oder Skeletterkrankung im Job ausfielen, in 9,8 Fällen sei eine psychische Erkrankung die Ursache gewesen. Bei den Atemwegserkrankungen waren es 33 Fälle je 100 Versicherte. Das seien in allen Diagnosegruppen die niedrigsten Werte unter den Kreisen und kreisfreien Städten im Rheinland.