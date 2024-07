Umstrittenes Angebot für Kinder Wanderzoo mit Tiger kommt nach Kleve

Ein Streichelzoo, Hüpfburgen, ein Zirkuszelt – für Kinder hat „Melodys Kinderparadies“ eine Menge zu bieten. Ab Samstag, 6. Juli, bis zum 18. August, ist der Wanderzoo auf der Wiese am Hagebaumarkt Swertz in Kleve zu Gast. Von Dienstags bis freitags zwischen 13 und 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 12 bis 18 Uhr hofft man am Klever Ring auf Besucher.