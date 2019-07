Sankt-Antonius-Schützenbruderschaft : Melle Schneider ist Königin in Hau

Bedburg-Hau Melle Schneider gelang es, mit dem 79. Schuss den Vogel von der Stange zu holen. Damit wird sie zum zweiten Mal Königin der St.-Antonius-Schützenbruderschaft Hau, zwei weitere Male hat sie bereits ihren Mann Dennis als Königin begleitet.

Wie jedes Jahr an Fronleichnam war wieder volles Programm angesagt für die Sankt-Antonius-Schützenbruderschaft Hau: Der Tag begann mit der Teilnahme an der Messe sowie derFronleichnamsprozession. Am frühen Nachmittag ging es auf das Königsschießen zu. Die Mitglieder versammelten sich an der Antoniterklause. Unter musikalischer Begleitung des Tambourcorps Hasselt zog man zum Schießstand bei der Pizzeria Verona. Der erste Brudermeister Jörg Ullenboom eröffnete das Schießen. Zunächst wurden die Preise ausgeschossen: Bei der Jugend sicherte sich Leah Schneider mit dem 24. Schuss den Kopf, Maya Schneider mit dem 115. Schuss den rechten Flügel und Marc Güdden mit dem 57. Schuss den linken Flügel. Bei den Senioren gingen der Kopf mit dem 57. Schuss an Ramona de Groot, der rechte Flügel mit dem 137. Schuss an Jörg Ullenboom und der linke Flügel mit dem 47. Schuss an Henning Kolmer.