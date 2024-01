Zehntausende auf den Straßen Demos gegen Rechtsextreme nicht zerreden lassen

Das ist doch mal wieder typisch: Immer wieder hatte es geheißen, dass es in Deutschland einen „Aufstand der Anständigen“ geben müsse. Dass die „schweigende Mitte der Gesellschaft“ endlich den Mund aufmachen und für das freiheitlich demokratische Deutschland, für das wir alle stehen, eintreten solle. Nun gibt es riesige Demonstrationen auf den Straßen der Republik, bei uns gingen Tausende in Kleve und Kevelaer am vergangenen Wochenende auf die Straßen, in den kommenden Tagen folgen Emmerich, Rees und Goch.