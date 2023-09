Knappes Rennen in letzter Folge Das sind die Sieger bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ am Niederrhein

Dann geht es an die letzte Bewertung der Niederrhein-Edition. Die vier Kandidaten, die bereits an den ersten vier Sendungstagen mit dem Kochen an der Reihe waren, vergeben Punkte. Wie sie zuvor abgeschnitten haben, können Sie hier nachlesen. Thorben Schröders Gesamtausbeute? Achtung, Spoiler: 33 Zähler, und damit Platz Eins zusammen mit dem Restaurant Herr Lehmann aus Kevelaer. Die anderen drei Kandidaten – die Schute Marina in Emmerich, das Waldrestaurant Höfer in Sonsbeck und das Restaurant Art in Wesel – hatten von den anderen Kandidaten jeweils 32 Punkte bekommen. Denkbar knapp also – aber da fehlen ja noch die Punkte von Mike Süsser, der ganz am Ende alle fünf Restaurants bewertet und damit das Zünglein an der Waage spielen darf: Neun Punkte gibt er Westrich und Lehmann, je acht Punkte an die anderen drei Teilnehmer. Die Sieger stehen fest: Westrich und Lehmann teilen sich die Trophäe der Niederrhein-Edition!