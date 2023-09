Knappes Rennen in letzter Folge Das sind die Sieger von „Mein Lokal, Dein Lokal“ am Niederrhein

Dann geht es an die letzte Bewertung der Niederrhein-Edition. Die vier Kandidaten, die bereits an den ersten vier Sendungstagen mit dem Kochen an der Reihe waren, und die nun bei Westrich speisten, vergeben die Punkte. Thorben Schröders Gesamtausbeute: 33 Punkte, und damit Platz Eins, zusammen mit dem Restaurant Herr Lehmann aus Kevelaer. Die anderen drei Kandidaten – die Schute Marina in Emmerich, das Waldrestaurant Höfer in Sonsbeck und das Restaurant Art in Wesel – hatten von den anderen Kandidaten jeweils 32 Punkte bekommen. Denkbar knapp also.