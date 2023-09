Montag geht’s los „Mein Lokal, Dein Lokal“ am Niederrhein – diese Restaurants sind dabei

Die fünf Restaurants, die an der Niederrhein-Edition teilgenommen haben, sind der Landgasthof Westrich in Till, die Schute Marina in Emmerich, Lehmann aus Kevelaer, Höfer aus Sonsbeck und Art aus Wesel. Viel Positives hat man von den Teilnehmern über die ereignisreiche Woche mit Mike Süsser und dem Produktionsteam der Sendung gehört – einzig über den Ausgang des Niederrheinwettbewerbes schweigen die Kandidaten noch. Müssen sie auch: Denn die Auflösung gibt es erst am kommenden Freitag, wenn die fünfte Folge ausgestrahlt wird. In Till spielt die letzte Folge, beim Landgasthof Westrich von Thorben Schröder und Anette Opgenoorth. Tags vorher wird die Folge in der Schute Marina in Emmerich ausgestrahlt.