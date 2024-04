Folgen laufen diese Woche „Mein Lokal, Dein Lokal“ am Niederrhein – diese Restaurants sind dabei

Der Ossenberger Pepperpot in Rheinberg rühmt sich damit, das erste zu 100 Prozent glutenfreie Restaurant in Nordrhein-Westfalen zu sein. Hier wird also auf die Allergien und Unverträglichkeiten der Gäste besondere Rücksicht genommen. Aber kann das Konzept auch die anderen Köche überzeugen? Die Rheinberger treten am Dienstag an und stellen sich der Herausforderung.