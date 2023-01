In Lebensmitteln versteckt Mehrere Koffer mit Drogen am Flughafen Weeze gefunden

Der Zoll hat am Flughafen Weeze gleich mehrere Koffer entdeckt, in denen Drogen versteckt waren. Nach Informationen unserer Redaktion handelte es sich dabei unter anderem um Methadon und Amphetamine, zu dieser Gruppe gehört auch die Partydroge MDMA. Die Betäubungsmittel waren größtenteils in Lebensmitteln versteckt, unter anderem in Fleisch oder in Flaschen, die mit Olivenöl gefüllt waren. Insgesamt handelte es sich um drei Koffer, die am vergangenen Dienstag sichergestellt wurden. Nach Informationen unserer Zeitung wurden sie in Marokko aufgegeben.