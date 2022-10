Polizei sucht Zeugen : Mehrere Einbrüche in Klever Keller

Einbrüche in Kleve Foto: dpa/Patrick Seeger

Kleve In Mehrfamilienhäuser in Kleve und in Kellen brachen unbekannte Täter Keller auf und machten ganz unterschiedliche Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

(mgr) Am Montag, 17. Oktober, brachen unbekannte Täter zwischen 6 Uhr und 18 Uhr an der Veldeckestraße in Kleve in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses. Die Holztüren der Kellerräume wurden aufgehebelt. Aus den aufgebrochenen Kellerräumen entwendeten die Täter unter anderem ein blau-schwarzes E-Mountainbike, eine Hantel sowie mehrere fünf Kilo Gewichte.

Schon in der zeit zwischen Sonntag, 16. Oktober, 21.15 Uhr und Montag, 17. Oktober, 5 Uhr, kam es an der Reeser Straße in Kleve zu einem Einbruch. Auch hier hebelten unbekannte Täter mehreren Kellertüren auf und verschafften sich so Zutritt. Die Beute: eine graue Sporttasche sowie ein Farbeimer. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung, so die Klever Polizei.