Nicht nur Corona : Mehr Todesfälle durch Atemwegserkrankungen im Kreis Kleve

Kreis Kleve Die Zahl der Todesfälle durch Atemwegserkrankungen im Kreis Kleve ist gestiegen. Das hängt auch mit der Corona-Pandemie zusammen.

Starben 2019 laut Daten des Statistischen Landesamts noch 448 Menschen an einer Atemwegserkrankung, stieg die Zahl 2020 um 8,2 Prozent auf 485. Darauf weist nun die Krankenkasse IKK classic hin. Ursächlich für diese Steigerung war vor allem die Coronapandemie. Allein 67 Menschen starben an Covid-19, das entspricht 13,8 Prozent der Fälle. Insgesamt ist hierdurch auch der Anteil der an Atemwegserkrankungen Verstorbenen an allen Sterbefällen im Kreis deutlich gestiegen – von 12,2 Prozent 2019 auf 13,1 Prozent im Jahr 2020.