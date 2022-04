Mehr Hilfsbedürftige bei Klever Tafel : Hier wird allen geholfen

Kleve Aktuell kommen mehr Hilfsbedürftige zur Klever Tafel, viele von ihnen sind aus der Ukraine geflohen. Dennoch werden hier alle Menschen gleich behandelt. Mit der Aktion „1 Pfund mehr“ sammelt auch die Kolpingfamilie Spenden.

Erst die Corona-Krise, jetzt der Krieg in der Ukraine und gestiegene Lebensmittelpreise – eine schwere Zeit für Menschen, die auf die Hilfe anderer angewiesen sind. In ganz Nordrhein-Westfalen nehmen in jüngster Zeit mehr Menschen die Hilfe der Tafeln in Anspruch, so auch in Kleve. „Durch den Krieg in der Ukraine kommen aktuell mehr Menschen“, bestätigt Diakon Michael Rübo, der für die Tafel in Kleve zuständig ist. Die Unterstützung, die er und sein Team bekommen, sei dennoch gut. „Das, was möglich ist, wird getan, auch vonseiten der Stadt“, so Rübo.