Strom aus Sonnenkraft OK fordert mehr Geld für Balkonanlagen

(mgr) Mit einer Balkon-Photovoltaikanlage können je nach Leistung bis zu 180 Euro im Jahr an Strom gespart werden, wenn man dadurch den eingespeisten Strom ersetzt. Das sind bis zu 15 Euro im Monat Ersparnis. Eine solche Anlage amortisiert sich, wenn man für sie für 1000 Euro investiert, in fünf bis sechs Jahren. Erst dann macht sich das Ganze bezahlt. Bekommt man eine billigere Anlage, kann sich diese auch schon früher amortisieren. Einspeisen können diese Anlagen nicht – man spart also nur, wenn man den erzeugten Strom direkt nutzt. In Kleve werden diese Anlagen mit 200 Euro gefördert