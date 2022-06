Kleve : Rilano Hotel in Kleve hat neues Restaurant-Konzept

Im Vitello, dem Restaurant des Rilano Hotel Cleve City, liegt der Schwerpunkt nun auf Fisch und Meeresfrüchten. Foto: Gorgeous Smiling Hotels

Kleve Neuer Name, neuer Look und eine maritime Speisekarte – das Vitello Land & Meer präsentiert sich nun als Fischrestaurant am Ufer der Spoy.

Andre Krake, Chefkoch des Restaurants Vitello im Klever Rilano Hotel, hat seiner Küche einen neuen Anstrich gegeben: Vitello Land & Meer heißt das Restaurant seit 20. Mai und bietet vor allem Fisch und Meeresfrüchte. Eine große Bandbreite – vom Friesen-Sandwich über kreative Snacks bis hin zum fangfrischen Doradenfilet bieten Krake und sein Team im Vitello an. Neben Fisch und Meeresfrüchten gibt es auch viel Vegetarisches und das eine oder andere Fleischgericht auf der neuen Speisekarte.

Der Relaunch des Restaurants Vitello geht nicht nur mit einem neuen kulinarischen Konzept, sondern auch mit optischen Veränderungen einher: Passend zum maritimen Thema der Speisekarte halten Blau- und Grüntöne, botanische Akzente sowie ein neues, warmes Lichtkonzept Einzug in das Restaurant mit den bodentiefen Fenstern. Auch die Terrassenmöblierung und die gemütliche Lounge passen sich dem neuen Thema an.

Neben einer umfangreichen Snackkarte mit Klassikern wie Fischbrötchen oder Süßkartoffelpommes mit Trüffelmayonnaise setzen Andre Krake und sein Team auf eine kleine Speisekarte im Baukastenprinzip. Dort finden sich allerlei Kleinigkeiten vorweg, wie Bruschetta oder Garnelen mit Aioli und Brot, ebenso wie Suppen und bunte Salate, immer mit optionalen Extras. Geht es in Richtung Hauptgang, findet man auf der neuen Speisekarte Klassiker wie die Lachstranche oder den Flusssaibling neben Fischburger oder einer leichten Bowl. Beilagen gibt es zur freien Wahl.

Auch für Gäste, denen der Sinn nicht nach Fisch oder Meeresfrüchten steht, verspricht Andre Krake reichlich Auswahl: Burger, vegetarische Gerichte, Pasta oder gegrilltes Beef zum Beispiel. Für Kinder gibt es die passenden kleineren Gerichte.

Geöffnet ist das Restaurant auch täglich zum Frühstück, und zwar montags bis freitags von 6.30 bis 10.30 Uhr und am Wochenende von 7 bis 11 Uhr. Abendessen gibt es dienstags bis samstags von 18 bis 21 Uhr.

(RP)