Dafür sind schon zwei weitere Aktionen in Kleve geplant. Am Sonntag, 12. Februar, können Bürger von 11 bis 16 Uhr Setzlinge, die sie nicht mehr benötigen, auf einer Aktionsfläche am Klärwerk Salmorth in Kleve abgeben. Wo genau, das wird dann vor Ort ausgeschildert sein. Am Samstag, 25. Februar, steht nicht das Spenden im Vordergrund – dann können Bürger kostenfrei Bäume abholen. Abermals auf der Aktionsfläche am Klärwerk von 11 bis 16 Uhr. Von der Menge her sind dabei nach oben keine Grenzen setzt. Jeder nimmt so viele Bäume, wie er benötigt.