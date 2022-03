Kreis Kleve : Mehr als 950 Ukrainer im Kreis gemeldet

Wie der Kreis Kleve auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, gibt es aktuell knapp 950 Ukrainer, die sich als Schutzsuchende bei den Kommunen gemeldet haben. Foto: dpa/Jan Woitas

Kreis Kleve Die Dunkelziffer der osteuropäischen Flüchtlinge dürfte aber deutlich höher sein. Hintergrund ist, dass eine Registrierung erst innerhalb von 90 Tagen erfolgen muss. Die Kreisverwaltung bittet, Wohnraum zu melden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Die mächtige Welle der ukrainischen Kriegsflüchtlinge macht sich auch im Kreis Kleve zunehmend bemerkbar. Wie der Kreis Kleve auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, gibt es aktuell knapp 950 Ukrainer, die sich als Schutzsuchende bei den Kommunen gemeldet haben. Allerdings geht man davon aus, dass die Dunkelziffer in der Region noch deutlich höher ist. „Da keine Meldepflicht besteht, Personen teilweise doppelt gemeldet werden oder den Aufenthaltsort wechseln, ist es momentan schwierig, belastbare, konkrete Zahlen zu nennen. Der Datenabgleich ist entsprechend aufwendig“, erklärt Benedikt Giesbers, Pressesprecher bei der Kreisverwaltung.

Hintergrund ist, dass ukrainische Staatsangehörige für einen Kurzaufenthalt von bis zu 90 Tagen visumfrei in die Europäische Union und damit auch nach Deutschland reisen dürfen, wenn sie über einen biometrischen Pass verfügen. Und während Migranten in den vergangenen Jahren zumindest in Nordrhein-Westfalen den Weg über die Zentrale Aufnahmestelle in Bochum gehen mussten, kommen die Flüchtlinge nun direkt in die Kommunen. So soll eine Überlastung verhindert werden.

„Beim Kreis Kleve nimmt die Zahl der geflüchteten Personen, die sich melden, in den vergangenen Tagen merklich zu. Ein weiterer Anstieg ist zu erwarten“, so Giesbers. Allerdings stünde man in einem engen Austausch mit den Städten und Gemeinden, die zunächst für die Unterbringung zuständig seien – und auch die Registrierungen vornehmen.

So sind etwa in der Kreisstadt Kleve bislang 120 Flüchtlinge angekommen. Von so vielen weiß die Stadtverwaltung zumindest aktuell. Der Grund ist, dass diese Ukrainer – zuvorderst Frauen und Kinder – in Wohnraum vermittelt wurden oder andere Anträge im Rathaus gestellt haben, etwa auf Sozialleistungen. „Es liegt aber auf der Hand, dass es eine Dunkelziffer gibt, die irgendwo über der Zahl von 120 Flüchtlingen liegt“, sagt Niklas Lembeck, Pressesprecher der Stadtverwaltung Kleve. So ist anzunehmen, dass viele der Ukrainer zumindest vorerst bei Angehörigen, Freunden oder Bekannten untergekommen sind und sich nicht sofort nach Ankunft bei der öffentlichen Hand gemeldet haben.

Spenden werden aktuell vom Kreis Kleve – anders als teils in sozialen Medien kolportiert – noch nicht gesammelt. Die Bedarfe geben das schlichtweg noch nicht her. Benedikt Giesbers erklärt weiter: „Sachspenden sammeln die Kommunen weiterhin nicht. Sollte zu einem späteren Zeitpunkt etwas benötig werden, erfolgt ein separater Aufruf. Stattdessen verweist der Kreis Kleve auf die offiziellen Spendenkonten. Mit den Spenden können die Hilfsorganisationen gezielt Bedarfsgüter kaufen, beispielsweise nötige Medikamente und medizinisches Equipment.“

Doch in den kommenden Monaten dürfte es eine Herausforderung werden, alle Ukrainer in Wohnraum zu vermitteln. Vor allem dann, wenn die Kriegswirren langfristig anhalten. „Da ein Anstieg der geflüchteten Menschen erwartet wird, ist es weiterhin sinnvoll, Wohnraum zu melden. Dies kann direkt der Stadt oder Gemeinde gemeldet werden, oder auch über das Onlineformular“, so die Kreisverwaltung.

Zudem gebe es einen Mangel an Sprachmittlern. Interessenten können sich per E-Mail direkt an das Kommunale Integrationszentrum (ki@kreis-kleve.de) wenden. Ukrainer mit pädagogischen Kenntnissen werden zudem bei der Migrationsfachberatung der Schulaufsicht (migrationsfachberatung@kreis-kleve.de) gebraucht.