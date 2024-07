Initiative sammelt für Bürgerbegehren Mehr als 12.000 Unterschriften für Nationalpark Reichswald

Die Landesregierung hatte im September 2023 angekündigt, einen zweiten Nationalpark in Nordrhein-Westfalen ausweisen zu wollen. Seitdem schreitet der Prozess nur schleppend voran. Die Bürger in den Kreisen Höxter und Paderborn haben die Egge als möglichen zweiten Nationalpark bereits abgelehnt. Aktuell ist der Reichswald im Kreis Kleve der letzte verbliebene Kandidat. Auch hier hat die Politik bereits dagegen gestimmt – mit zum Teil heftiger Kritik am Verfahren des Landes. Um die Umsetzung des Nationalparks dennoch zu ermöglichen, wurde auch hier ein Bürgerbegehren gestartet. Unterstützung kommt unter anderem vom Nabu. Die Landesvorsitzende Heide Naderer ruft dazu auf, das Bürgerbegehren der Initiative Internationalpark Reichswald zu unterstützen und noch bis zum 19. Juli dafür zu unterschreiben.