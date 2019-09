Statistik 2019 : Erstmals mehr als 100.000 Beschäftigte im Kreis Kleve

Kreis Kleve Die Zahl der Beschäftigten hat im Juni 2018 mit 101.063 erstmals die 100.000er-Schwelle überschritten.

Wenig überraschend ist sicher, so die Wirtschaftsförderung, dass die Stadt Kleve die meisten Einpendler und den höchsten Pendlerüberschuss hat: Jeden Tag pendeln 12.900 zur Arbeit nach Kleve, 8200 Klever wiederum steuern täglich einen auswärtigen Arbeitsplatz an. Insgesamt bietet die Kreisstadt 21.600 Arbeitsplätze. Die höchste Zunahme an Arbeitsplätzen innerhalb eines Jahres konnte hingegen in Geldern mit 519 neuen Arbeitsplätzen registriert werden. Überraschend ist, dass der bedeutendste Arbeitsort – gemessen an der Anzahl der Arbeitsplätze pro 1.000 Einwohner – kreisweit die Stadt Straelen mit einem Wert von 500 ist.