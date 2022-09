Aufruf zum Impfen : Kreis Kleve erwartet stärkere Grippewelle

Kreis Kleve Bislang lassen sich lediglich 30 bis 40 Prozent der vulnerablen Gruppen gegen Influenza impfen. Auch beim medizinischen Personal war die Impfquote zuletzt rückläufig. Amtsärztin Martina Scherbaum will das ändern.

Einer der Nebeneffekte der Corona-Pandemie war, dass die übliche Grippewelle im Kreis Kleve praktisch ausgeblieben ist. Hygiene- und Abstandsregeln sorgten dafür, dass nicht nur das Coronavirus, sondern auch normale Grippeviren deutlich weniger Übertragungsmöglichkeit hatten. Das dürfte in diesem Jahr anders werden. „Es ist leider zu erwarten, dass die kommende Grippewelle stärker ausfallen wird als in den vorangegangenen Jahren, da durch die zuletzt eingehaltenen Infektions-Schutzmaßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie die Immunität gegen die Grippeviren in der Bevölkerung geringer ist“, sagt Martina Scherbaum, Leitende Amtsärztin des Kreises Kleve. „Die Grippewelle auf der südlichen Welthalbkugel, die der Welle auf der nördlichen Halbkugel vorausgeht, war ebenfalls relativ stark ausgeprägt.“