Kleve : 5300 Euro Spenden an Hospiz

5300 Euro Spenden an Hospiz

Kleve Ärztliche Unterstützung beim Benefizkonzert für das Klever Hospiz.

(RP) Mit viel ärztlicher Unterstützung hat der Förderverein Hospiz am St.-Antonius-Hospital ein Benefizkonzert in der Viller Mühle veranstaltet. Vier lokale Bands – 2&2, Milltower, Cheap Derry Stain und Ted’s Basement Connection – spielten für den guten Zweck: die Einrichtung des stationären Hospizes in Donsbrüggen. Über das Ergebnis freuten sich alle Beteiligten: Mehr als 5.300 Euro spendeten die zahlreichen Konzertbesucher.