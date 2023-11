Letzter Öffnungstag steht fest McPaper-Filiale in Kleve schließt noch diesen Monat

Kalender, Stifte, Schulhefte und mehr: Jahrelang war „McPaper“ in der Klever Innenstadt der Anlaufpunkt für viele Menschen in Sachen Schreibwaren. Was die Mitarbeiter schon seit einiger Zeit wussten, von der Zentrale aber zunächst nicht bestätigt wurde, ist mittlerweile auch offiziell: Das Geschäft in der Klever Fußgängerzone schließt seine Pforten. Ein Plakat, das von innen in die Schaufenster geklebt ist, verkündet die traurige Nachricht: „Wir schließen diese Filiale“ heißt es dort. Mittlerweile steht auch der letzte Verkaufstag fest: Am 18. November, also nächste Woche Samstag, schließen die Mitarbeiter zum letzten Mal ab.