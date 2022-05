Internet in Kleve : Deutsche Glasfaser verlängert Frist für Vertragsabschluss

Kleve Nicht genug Unterschriften waren bis Ende April zusammengekommen, damit die Deutsche Glasfaser in Reichswalde und Materborn tätig wird. Nun wird die Frist in Absprache mit der Stadt Kleve auf den 28. Mai verlängert.

Die Bürger von Materborn und Reichswalde haben weiterhin die Chance auf einen kostenlosen Glasfaserausbau und eine schnelle Internetanbindung, heißt es in einer Mitteilung der Deutsche Glasfaser. Die Frist, einen Vertrag bei dem Unternehmen abzuschließen, wurde in Absprache mit der Stadt Kleve auf Samstag, 28. Mai, verlängert. Voraussetzung für den Ausbau des Glasfasernetzes ist weiterhin die erforderliche Vertragsquote von mindestens 40 Prozent in dem Ausbaugebiet. Aktuell fehlen 57 Verträge in Reichswalde und 103 in Materborn/Materborn-Süd.