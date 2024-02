Neuer Pfarrer für Kleve und Materborn So herzlich wurde Pfarrer Hendricks von seiner neuen Gemeinde empfangen

Habemus Pastorem! Gut ein halbes Jahr nach dem Abschied von Pfarrer Philip Peters aus der Pfarrgemeinde Zur Heiligen Familie gibt es wieder einen Pfarrer für Materborn und Reichswalde. Thorsten Hendricks heißt der neue Mann an der Spitze der Pfarrei Zur Heiligen Familie. Am Sonntag wurde der Geistliche in der St. Anna-Kirche in Materborn offiziell in sein neues Amt eingeführt.