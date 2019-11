Materborn : Pfarrer Peters erhielt den Hirtenstab

Pfarrer Philip Peters bei seiner Amtseinführung in der Materborner St.-Anna-Kirche. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve-Materborn Im Mittelpunkt der ersten Predigt von Pfarrer Peters standen Gedanken zum Hirtenstab mit dem „Schüppchen“. In der St.-Anna-Kirche in Materborn gab es keinen Platz mehr. Für den neuen Pfarrer gab es viel Beifall.

Von Werner Stalder

Nachdem Dechant Stefan Notz die Ernennungsurkunde des Bischofs von Münster, Felix Genn, verlesen hatte, überreichte er dem neuen Pfarrer der Pfarrgemeinde „Zur Heiligen Familie“ mit der Pfarrkirche St. Anna Materborn und der Filialkirche Herz Jesu Reichswalde, Philip Peters, den Hirtenstab mit dem „Schüppchen“. Diese Tradition, dass man als Pfarrer am linken Niederrhein zur Einführung einen Stab, verbunden mit einer kleinen Schüppe, überreicht bekommt, sollte in der nachfolgenden festlichen Eucharistiefeier noch eine besondere Bedeutung bekommen.

Zunächst aber zog Pfarrer Peters unter Glockengeläut und Orgelklängen, begleitet von den Fahnenabordnungen der kirchlichen und weltlichen Vereine aus beiden Ortschaften, in die St.-Anna-Kirche ein. In seiner Begleitung waren die Messdiener, das gesamte Seelsorgeteam, darunter die vier Diakone Bruno Derksen, Norbert Gerding, Stephan Rintelen und Andreas Strähnz sowie die Pastoralreferentin Claudia Fischer und Pastoralreferent Wolfgang Feldmann, ferner sechs Konzelebranten. Pastor Maria John sagte zur Begrüßung, man habe zwei Jahre die Hoffnung nicht aufgegeben, für Materborn und Reichswalde wieder einen leitenden Pfarrer zu erhalten. „Wir heißen Pfarrer Philip Peters herzlich willkommen“, sagte er unter lang anhaltendem Beifall der Kirchenbesucher, Gäste und Freunde des Neuernannten.

Info Zur Person Geboren Pfarrer Philip Peters wurde 1982 in Düsseldorf geboren. Priesterweihe Seine Priesterweihe war im Oktober 2010. Studium Er studierte in Münster, Wien und Rom. Stationen Zuletzt war Philip Peters Subregens in Grafschaft-Lantershofen.

Schon 30 Minuten vor dem Einführungsgottesdienst waren alle Plätze im Materborner Gotteshaus besetzt. Pfarreiratsvorsitzende Julia Stahl betonte, dass man mit frohem Herzen und offenen Armen den neuen Pfarrer empfange. Mit Pfarrer Philip Peters wurde auch der Nachfolger von Pastor Maria John, Pater John Paulose (HGN), als Seelsorger für Materborn und Reichswalde in sein Amt eingeführt. Neben seiner Tätigkeit in der Pfarrei „Zur Heiligen Familie“ wird Pfarrer Peters auch in der Hochschulseelsorge am Niederrhein mitwirken.

Wesentlichen Anteil an der festlichen Gottesdienstgestaltung hatte der Gospelchor unter der Leitung von Bruno Metzdorf, der mit musikalischer Begleitung mitreißende geistliche Lieder zu Gehör brachte. Und dann kam noch einmal der Hirtenstab, vornehmlich das „Schüppchen“ zum Einsatz. In seiner Einführungspredigt hatte Pfarrer Peters dazu drei Gedanken entwickelt, immer mit der Schüppe in der Hand. „Der Stab gehört mir nicht“, sagte er. „Darin sehe ich ein wichtiges Zeichen für den Dienst eines Pfarrers: er ist nicht dazu da, um die Gemeinde ‚zu besitzen’, sondern den Menschen zu dienen und für sie da zu sein.“ Der zweite Gedanke: Eine Schüppe brauche man, um etwas zu bauen. Das „Schüppchen“ stehe also für den Auftrag, Gemeinde aufzubauen. „Dies ist heutzutage nicht einfach wegen der Schwierigkeiten in der Kirche im Allgemeinen, aber auch konkret vor Ort“. Gemeindeaufbau kann nur dann gelingen, wenn man aufeinander zugeht, sich kennen lernt und Vertrauen schöpft. Deutlich unterstrich der neue Pfarrer: „Das ist mir ein Herzensanliegen.“