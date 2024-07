Start am Samstag So wird die Materborner Kultkirmes 2024

Dirk Janßen, Chef des Schaustellerverbandes im Kreis Kleve, hat gerade erst die kräftezehrende Kirmes in Kleve hinter sich. Sie ist am Sonntagabend nach neun Tagen mit dem Höhenfeuerwerk auf dem Campusgelände zu Ende gegangen. Doch Janßen ist schon wieder voller Energie. Denn: „Es wartet die Kirmes mit dem schönsten Flair“, sagt er. Ab Mittwoch wird in Materborn aufgebaut, am Samstag folgt die offizielle Eröffnung. „Die Materborner Kirmes ist relativ klein. Das ist keine große Kirmesveranstaltung wie in Kleve mit 70 Geschäften“, sagt Janßen, der einen Ausschank betreibt. Stattdessen gebe es nur etwas mehr als zwei Dutzend Beschicker. „Es geht unheimlich familiär zu, man kennt viele Gäste“, sagt Janßen, der selbst gebürtiger Materborner ist.