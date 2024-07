Kultkirmes in Kleve Materborner Kirmes ist eröffnet – das erwartet Besucher bis Dienstag

Dirk Janßen, Chef des Schaustellerverbandes im Kreis Kleve, hat gerade erst die kräftezehrende Kirmes in Kleve hinter sich. Doch Janßen ist schon wieder voller Energie. Denn: „Es wartet die Kirmes mit dem schönsten Flair“, sagt er. Der Rummel ist wieder in Materborn zu Gast. Bis Dienstag dauert das Volksfest. in Materborn. Zum Start gab es am Wochenende den Fassanstich von Bürgermeister Wolfgang Gebing mit „Happy Hour“.