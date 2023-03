Gegenstände gestohlen Einbrecher in Materborner Gärten unterwegs

Am Dienstag zwischen 2.45 Uhr und 3.54 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Garten eines Einfamilienhauses an der Worcesterstraße. Die Täter beschädigten ein Gartentor sowie einen Sichtschutz und stahlen zwei Sonnenscheiben. Hinweise an die Klever Polizei unter Telefon 02821 5040.