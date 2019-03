Modernisierung und Erweiterung: Masterplan fürs 40 Millionen Euro teure Berufskolleg liegt vor

Kreis Kleve Die Tchoban Voss Architekten haben ihren Entwurf für die Modernisierung der größten Berufsschule des Landes angepasst.

Es ist das größte Bauprojekt im gesamten Kreis Kleve für die nächsten Jahre. Rund 40 Millionen Euro soll die Modernisierung des Berufskollegs des Kreises Kleve am Weißen Tor in Kleve kosten. Die ersten Planungen für das Großprojekt wurden Ende 2017 vorgelegt. Jetzt hat das Team der Tchoban Voss Architekten GmbH seinen Entwurf angepasst und einen neuen mit dem Titel „Masterplan 2019“ vorgelegt.Dieser wurde am Donnerstag im Kreistag vorgestellt.