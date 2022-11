Rindern Am Freitag, 11. November, zieht St. Martin durch Rindern. Zur Einstimmung findet um 17.15 Uhr in der Pfarrkirche ein Gottesdienst statt. Ab 18 Uhr startet der Zug von der Grundschule Rindern. Der Martinszug nimmt in diesem Jahr den folgenden Weg: Grundschule, Hohe Straße, Breite Straße, Keekener Straße, Zur alten Mühle, Kellerskathweg, Keekener Straße, Hohe Straße und zurück zur Grundschule. Dort wird auf dem Schulhof am Martinsfeuer die Mantelteilung dargestellt.