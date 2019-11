Kranenburg-Wyler In Wyler zieht der Martinszug am Sonntag, 10. November. Vor dem Zug, der vor der Kirche in Wyler beginnt, treffen sich die Kinder und ihre Eltern um 17 Uhr zur Einsegnung der Laternen in der Kirche. In Begleitung des heiligen Mannes, dem Musikverein Zyfflich und der Löschgruppe Wyler nimmt der Umzug seinen bekannten Verlauf durch die Ortschaft und endet auf dem Dorfplatz vor der alten Schule. Hier wird das Martinsfeuer entzündet und Sankt Martin spricht zu den Kindern. Im Anschluss übergibt der heilige Mann im Pfarrheim die Martinstüten an die Kinder. Die Anwohner der vom Umzug betroffenen Straßen werden gebeten, die Fenster ihrer Häuser mit bunten Lichtern zu schmücken. Sollte der Umzug witterungsbedingt ausfallen müssen, findet die Tütenausgabe, unmittelbar im Anschluss an die Einsegnung der Laternen, im Pfarrheim statt.