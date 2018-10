Martinszüge 2018 im Kleverland - die Termine

Kalkar, Altkalkar, Hanselaer und Neulouisendorf Für die Stadtteile Kalkar, Altkalkar, Hanselaer und Neulouisendorf findet der Martinszug am Samstag, 10. November, statt. In Altkalkar treffen sich die Schüler der Klasse 5 des JJG um 17.30 Uhr am evangelischen Jugendhaus an der Birkenallee. Von dort geht es über Birkenallee, Lärchenstraße, Kirchstraße (entgegen der Einbahnrichtung), Behrnenweg, B67/B57 (Kreisverkehr), Altkalkarer Straße bis Volksbank Kleverland. Der St. Martin biegt an der Volksbank in die Jan-Joest-Straße ab und reitet auf den Kirchplatz. Die Schüler der Klasse 5 folgen St. Martin und bleiben auf dem Kirchplatz östlich vom Südportal stehen. Alle Schüler der Klassen 1 bis 4 ziehen ab 17.45 Uhr von der Josef-Lörks-Grundschule über die Straßen Am Bollwerk, Monrestraße und Jan-Joest-Straße zur südlichen Kirchplatzmauer bis zur Gildenkamer. Die Kindergarten-Kinder, Eltern mit Kleinkindern und sonstige Teilnehmer sammeln sich um 18 Uhr an der Ecke Kirchplatz/Monrestraße. Der Zug zieht dann über die Monrestraße (entgegen der Einbahnrichtung) und die Grabenstraße zum Markt. Nach der Ansprache St. Martins und dem Martinsfeuer gehen die Kinder der Kindergärten und die Eltern mit Kleinkindern über die Kesselstraße zur Tütenausgabe zum Hotel Siekmann/Theissen. Die Kinder der Grundschule Kalkar ziehen über Grabenstraße, Bollwerkstege und „Am Bollwerk“ zur Grundschule zur Tütenausgabe. Die übrigen Schüler ziehen über Grabenstraße, Gerd-Janssen-Platz und Kesselstraße zur Tütenausgabe zum Hotel Siekmann/Theissen.