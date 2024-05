Auszeichnung in Groesbeek Martin Schulz ist der Grenzland-Europäer des Jahres

Der 68-Jährige, im Jahr 2017 als Kanzlerkandidat Herausforderer von Angela Merkel, wurde von Wiel Lenders, dem langjährigen Direktor des Freiheitsmuseums Groesbeek, der jüngst in den Ruhestand ging, für seine Verdienste in einer Laudatio geehrt. Der Klever SPD-Ehrenvorsitzende Josef Gietemann steckte Martin Schulz, ein leidenschaftlicher Leser, die Ehrennadel an und überreichte die dazugehörige Urkunde. In seiner Dankesrede erinnerte Schulz, Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung, an die schwierigen Anfänge der Europäischen Union und betonte die Notwendigkeit, gegen aufkommenden Nationalismus und Antidemokratie anzukämpfen. Er hob hervor, dass die Errungenschaften Europas, wie die Beseitigung von Grenzen, sozialer Barrieren und kultureller Unterschiede, geschützt und verteidigt werden müssen.