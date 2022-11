Martin Schmitz in Kleve „Ich möchte, dass die Menschen verstehen, was Missbrauch bewirkt“

Er wolle sich nicht, betonte Schmitz, in den Vordergrund spielen. Ihm gehe es darum, dass die Geschichte des Missbrauchs durch den damaligen Kaplan Heinz Pottbäcker nicht in Vergessenheit gerät. „Ich möchte, dass die Menschen verstehen, was Missbrauch, insbesondere durch Kleriker, bewirkt“, sagte er. Er musste sein Studium abbrechen und auch heute noch würden ihn immer wieder Erinnerungen an den inzwischen verstorbenen Täter einholen.