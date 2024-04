Teilhabe für Menschen mit Behinderung Marsch und Kundgebung für Inklusion in Kleve

Auch in diesem Jahr wird es wieder eine solche Aktion unter Federführung des Paritätischen geben, allerdings mit anderem Konzept: Denn Herzstück des Aktionstages, der am Samstag, 4. Mai, stattfindet, ist diesmal ein Inklusionsmarsch durch die Klever Innenstadt. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Synagogenplatz (Adresse: Reitbahn 4), von dort aus soll es über Prinzenhof, Nassauer Mauer, Hagsche Straße, Große Straße, Herzogstraße, Minoritenstraße und Kavarinerstraße zum Koekkoekplatz gehen, wo dann eine Kundgebung geplant ist. An der Großen Straße soll der Marsch zweimal halten: Am Elsabrunnen wartet eine Darbietung von Theater im Fluss, und weiter unten – etwa auf Höhe der Bäckerei Reffeling – wartet eine Tanzgruppe von BetreuWo auf die Teilnehmer. Bei der abschließenden Kundgebung auf dem Koekkoekplatz sollen vor allem Menschen, die von den teilnehmenden Organisationen betreut werden, das Wort erhalten und von ihren Erfahrungen berichten. Die gesamte Veranstaltung soll bis etwa 14 Uhr dauern.