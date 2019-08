Kleve : Der Weg über die formellen Hürden

Der Inhaber des Betriebs Playmore Fantasy in Kleve, Ingo Marks, freut sich über den Auszubildenden Mark Weber (re.). Foto: Kreis Kleve

Steigende Vermittlungserfolge: Agentur für Arbeit und Jobcenter Kreis Kleve machen sich im Ausbildungsprogramm NRW für junge Menschen stark. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II erneut gesunken

(RP) Nicht alle Jugendlichen im Kreis Kleve, die gerne eine Ausbildung beginnen möchten, finden tatsächlich einen Ausbildungsplatz. Den insgesamt 2041 Bewerberinnen und Bewerbern stehen derzeit nur 1.426 Plätzen gegenüber. Insbesondere Jugendliche mit eingeschränkten Ausbildungsperspektiven haben es deshalb auch schwer, einen Ausbildungsplatz zu finden. Aus diesem Grund machen sich die Agentur für Arbeit Wesel und das Jobcenter Kreis Kleve gemeinsam im Ausbildungsprogramm NRW für die jungen Menschen stark.

Mit der Förderung des Landes können derzeit bis zu 36 Ausbildungsplätze bezuschusst werden. Betriebe, die zusätzliche Ausbildungsplätze einrichten, erhalten in den ersten beiden Jahren einen Zuschuss zur Ausbildungsvergütung in Höhe von 400 Euro im Monat. Um die Betriebe bei der Ausbildung zu unterstützen und den Jugendlichen individuelle Hilfestellung zu geben, finanziert das Land NRW auch zusätzlich eine begleitende Betreuung. Im Kreis Kleve bringt das Theodor-Brauer-Haus Betriebe und Bewerber passgenau zusammen, so dass beide vom Ausbildungsprogramm profitieren.

info 9,06 Millionen Euro für das Aufgabenspektrum Kosten Zur Erfüllung des Aufgabenspektrums des SGB II wurde im Juni ein Betrag in Höhe von rund 9,06 Millionen Euro aufgewendet.



Unterkunft Auf den Kreis Kleve entfielen rund 2,24 Millionen Euro für die Kosten . Durchschnittlich wurden im Juni 399,33 Euro je Bedarfsgemeinschaft gezahlt.

Ein Beispiel für diese gelungene Zusammenarbeit ist der Auszubildende Mark Weber. Er wird durch den Inhaber des Betriebs Playmore Fantasy in Kleve, Ingo Marks, ausgebildet. Ingo Marks haben bislang die formellen Hürden davon abgehalten, einen Auszubildenden in den Betrieb zu nehmen. Im Rahmen des Ausbildungsprogramms NRW konnten mit Unterstützung des Theodor-Brauer-Hauses diese Hürden jetzt allerdings genommen werden. Marks sagt, er sei sehr zufrieden mit seinem Auszubildenden, der bereits tatkräftig mithelfe und ihn im Laden sehr gut unterstütze. Azubi Mark Weber berichtet, er habe über seinen Fallmanager von dem Projekt erfahren. Nachdem er im Geschäft ein Praktikum gemacht habe, sei er initiativ geworden und habe gefragt, ob er nicht eine Ausbildung bei Playmore Fantasy absolvieren könne. So sei es ihm jetzt gelungen, sein Hobby zum Beruf zu machen.

Weitere Informationen zu diesem Förderangebot finden Interessenten auf der Homepage des Kreises Kleve unter www.kreis-kleve.de unter dem Stichwort „Ausbildungsprogramm NRW“ oder telefonisch beim Theodor-Brauer-Haus, Andrea Kamps, unter 02821 97911920 oder 0151 521 768 00.

Die Kosten der Grundsicherung für Arbeitsuchende: Erneut ist die Anzahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften gesunken. Gegenüber dem Vormonat reduzierte sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften um 131 von 8.425 auf 8.294. Aktuell leben 15.229 Personen im Kreis Kleve in diesen Bedarfsgemeinschaften, davon 11.139 erwerbsfähige Leistungsberechtigte und 4.090 Sozialgeldempfänger, das sind in der Regel die Kinder. Von 100 Einwohnerinnen und Einwohnern befinden sich rund 5,8 im Leistungsbezug. Im überregionalen Vergleich liegt der Wert bundesweit bei 7,1 Prozent und landesweit bei 9,4 Prozent. In den Nachbarkreisen liegt diese Quote in Wesel bei 7,7 Prozent, in Viersen bei 6,4 Prozent und in Borken bei 4,4 Prozent.